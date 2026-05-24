נקבע מותם של שני הפצועים מהתרסקות המטוס הקל בצפון

שעות אחרי ההתרסקות של מטוס קל בעמק יזרעאל, בבית החולים העמק עדכנו כעת (ראשון) כי נקבע מותם של שני הגברים שנפצעו אנושות בתאונה החריגה. לדבריהם, "השניים פונו אל המרכז הרפואי כשהם ללא סימני חיים ותוך ניסיונות החייאה. לצערנו נאלצנו לקבוע את מותם".

כאמור, הבוקר דווח על מטוס קל שהתרסק בשטח פתוח סמוך לתל עדשים שבעמק יזרעאל, כששני גברים כבני 50 נפצעו באירוע. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פינו אותם לבית החולים העמק תוך כדי פעולות החייאה, כשמצבם הוגדר אנוש והם מחוסרי הכרה. כאמור, מותם נקבע כעת בבית החולים.