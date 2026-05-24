אירוע חריג: מטוס קל התרסק בצפון, 2 פצועים אנוש פונו מהזירה

אירוע חריג: מטוס קל התרסק הבוקר (ראשון) בשטח פתוח סמוך לתל עדשים שבעמק יזרעאל, כששני גברים כבני 50 נפצעו באירוע. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פינו אותם לבית החולים העמק תוך כדי פעולות החייאה, כשמצבם מוגדר אנוש והם מחוסרי הכרה.

פראמדיק מיחידת האופנועים של מד"א מאור אטדגי, סיפר כי "מדובר באירוע קשה, הגענו למקום עם אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי תגובה מידית. הובילו אותנו בשטח אל המטוס שהתרסק, המטוס היה עם פגיעות פח קשות ובסמוך שכבו 2 גברים, הם היו מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה. התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם אנוש".

חובשי הצלה מאיר אייכלר ושבתי מוזס הוסיפו: "כשהגענו עם אמבולנס מד"א לזירת ההתרסקות, מצאנו שני גברים כבני 50 כשהם מחוסרי הכרה עם חבלה רב מערכתית לאחר שמטוס קל עמו טסו התרסק. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א ביצענו בהם פעולות החייאה מתקדמות, והם פונו במצב אנוש להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים העמק בעפולה".