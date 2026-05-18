תיעוד דרמטי: מטוסי קרב התנגשו באוויר והתרסקו

דרמה חסרת תקדים נרשמה אמש (ראשון) במהלך מופע ראווה אווירי בבסיס חיל האוויר Mountain Home שבמערב מדינת איידהו, ארצות הברית. שני מטוסי קרב של הצי האמריקני התנגשו זה בזה באוויר לעיני אלפי צופים מבוהלים, ואיבדו שליטה עד להתרסקותם המלאה על הקרקע. בנס גדול, ארבעת אנשי הצוות שהיו על שני המטוסים הצליחו לנטוש אותם בשלום שניות ספורות לפני הפגיעה באדמה.

צפו בתיעוד הדרמטי

ללא קרדיט

המטוסים המעורבים בתאונה הקשה הם שני דגמים מסוג בואינג EA-18G גראולר (Growler) – מטוסי לוחמה אלקטרונית דו-מושביים מתקדמים ביותר, המשמשים את זרוע הים של צבא ארצות הברית.

תיעוד הדרמה: נפלטו רגע לפני הפיצוץ

בתיעודים הרבים שהופצו ברשתות החברתיות על ידי הצופים ההמומים ששהו במקום, נראים שני המטוסים כשהם מבצעים תמרון בגובה נמוך יחסית, ואז מתנגשים זה בזה בעוצמה. למשך שניות בודדות נראו כלי הטיס כשהם נצמדים זה לזה באוויר כגוש אחד, ולאחר מכן איבדו שליטה לחלוטין וצנחו לעבר הקרקע.

בסרטונים ניתן לראות בכינוס חריג את רגעי פליטת החירום הדרמטיים של הטייסים והנווטים, שנפלטו באמצעות כיסאות המפלט מהמטוסים הבוערים וצנחו אל הקרקע, שניות ספורות לפני שכלי הטיס פגעו באדמה ויצרו פטריית עשן שחורה וגדולה.

רשויות הצבא האמריקני פתחו בחקירה מקיפה לבירור נסיבות התאונה הקשה, בעוד אנשי הצוות הרפואי בבסיס העניקו טיפול ראשוני לארבעת אנשי הצוות שנחתו בשלום.