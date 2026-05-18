פרשת המימד החמישי: הפרקליטות מרחה והטעתה את בג"ץ

בפברואר 2020 סערה המערכת המשפטית כשמ"מ פרקליט המדינה דן אלדד הורה על חקירת פרשת "המימד החמישי" רגע לפני הבחירות, וספג אש צולבת. כעת, התכתבויות פנימיות של המשנה לפרקליט המדינה מומי למברגר חושפות כי חודשים קודם לכן הוא התריע על גרירת רגליים מתוך המערכת

התכתבויות פנימיות שנחשפות כעת על ידי אבישי גרייצייג שופכות אור חדש ומטריד על התנהלות הפרקליטות בפרשת "המימד החמישי" שיו"ר החברה לשעבר, בני גנץ נחקר בה, ומוכיחות כי המערכת עיכבה את החקירה באופן פעיל ואף הציגה מצג שווא לבית המשפט העליון.



הגילויים מספקים הסבר ישיר להחלטתו הדרמטית של מ"מ פרקליט המדינה דאז, דן אלדד, להורות על חקירה פלילית בתיק בפברואר 2020 – צעד שעליו ספג בזמנו אש צולבת והאשמות ממניעים פוליטיים.

המסמכים חושפים כי חודשיים לפני שאלדד נכנס לתפקידו, מי שזיהה את המחדל והתריע עליו היה המשנה לפרקליט המדינה דאז, מומי למברגר. ב-2 בדצמבר 2019, הרבה לפני סערת הבחירות, כתב למברגר בהתכתבות פנימית על גרירת הרגליים המכוונת בתיק: "הסיפור עם המבקר לא עובד, ומשמעות הדבר היא לדחות את הטיפול בכמה חודשים, תוך השארת ה'עננה' הן על הדמות בה מדובר, ובעיקר – עלינו".

ההטעיה מול בג"ץ נחשפת

למרות האזהרה של למברגר על הנזק התדמיתי לפרקליטות, הטיפול בתיק המשיך להתעכב. שבוע לאחר מכן, ב-11 בדצמבר 2019, החריף למברגר את הטון וחשף הלכה למעשה את הפער בין ההצהרות של הפרקליטות לבית המשפט – לבין המציאות בשטח.

למברגר, הידוע בסגנונו המאופק, כתב:"אני שב ומבקש לפנות לר' אח"מ [ראש אגף חקירות ומודיעין] בנושא זה. בעיניי, אין שום הצדקה לעיכוב ה'טרום בדיקה' הזו. מה גם שבתגובתנו לבג"צ הבהרנו שהעניין נבחן, ואנו לא מקיימים זאת".

דבריו של למברגר מציפים עובדה חמורה: הפרקליטות הצהירה בתגובתה הרשמית לבג"ץ כי הנושא נבדק ומטופל, בעוד שבפועל המערכת קפאה על שמריה והתיק לא קודם.

מציאות זו משנה לחלוטין את הנרטיב סביב סערת דן אלדד. כשאלדד נכנס לתפקידו כממלא מקום פרקליט המדינה זמן קצר לאחר מכן, הוא מצא על שולחנו תיק פתוח ומוזנח, שעיכובו עומד בניגוד מוחלט להתחייבות שניתנה לבג"ץ.



הגילויים החדשים מסבירים מדוע בחר אלדד להורות על פתיחה מיידית בחקירה (לצד הבהרה שבני גנץ אינו חשוד), חרף העיתוי הרגיש ולמרות המתקפות שספג מבכירי הייעוץ המשפטי שהציגו אותו כ"סוס טרויאני". אלו היו, מסתבר, ניסיונות של המערכת לבלום את מי שחשף את מחדליה.