טראמפ באיום נוסף על איראן: "נוכל להוריד את הכל תוך שעה"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס למו"מ מול איראן והבהיר כי "אם איראן לא תוותר על נשק גרעיני, לא תהיה עסקה"

ממשיך לאיים: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס היום (רביעי) פעם נוספת למשא ומתן מול איראן, כששלח מסר נוסף לטהרן על התקיפות הצפויות במקרה שהפסקת האש תסתיים ללא הסכם.

"אם איראן לא תוותר על נשק גרעיני, לא תהיה עסקה. כל הדבר הזה היה בגלל הנושא הזה, אסור שיהיה להם נשק גרעיני" אמר טראמפ בראיון לרשת "פוקס ניוז". "אני לא בטוח עוד כמה זמן הם יוכלו לשרוד, כי הם כבר עברו פגיעה קשה".

טראמפ הוסיף וטען כי "אנחנו נוכל להרוס את כל הגשרים שלהם, ואת כל מפעלי החשמל שלהם, תוך שעה אחת. אנחנו לא רוצים לעשות זאת".

האיום של טראמפ מגיע אחרי שמוקדם יותר דווח כי הפנטגון צפוי להורות על שליחת אלפי חיילים נוספים למזרח התיכון בימים הקרובים. לפי עיתון ה"וושינגטון פוסט", הכוחות האמריקנים שיעברו למזרח התיכון כוללים כ-6 אלף חיילים שיגיעו על סיפון נושאת המטוסים "ג'ורג' בוש האב" וספינות נוספות שמלוות אותה.

עוד נאמר כי כ-4,200 נחתים צפויים להגיע לאזור עד סוף חודש אפריל. הכוחות הללו יצטרפו לכ-50 אלף החיילים האמריקנים שכבר נמצאים באזור והיו מעורבים במלחמה באיראן.