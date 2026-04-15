דיווח: ארה"ב תשלח אלפי חיילים נוספים למזרח התיכון

נערכים לחידוש התקיפות? שבוע לפני סיום הפסקת האש, הפנטגון צפוי להורות על שליחת אלפי חיילים נוספים למזרח התיכון בימים הקרובים. כך דווח היום (רביעי) בעיתון "וושינגטון פוסט".
לפי הדיווח, הכוחות האמריקנים שיעברו למזרח התיכון כוללים כ-6 אלף חיילים שיגיעו על סיפון נושאת המטוסים "ג'ורג' בוש האב" וספינות נוספות שמלוות אותה. עוד נאמר כי כ-4,200 נחתים צפויים להגיע לאזור עד סוף חודש אפריל. הכוחות הללו יצטרפו לכ-50 אלף החיילים האמריקנים שכבר נמצאים באזור והיו מעורבים במלחמה באיראן.
גורמים בכירים אמריקנים אמרו כי תגבור הכוחות מהווה הכנה לקראת פלישה קרקעית אפשרית באיראן במידה והפסקת האש תקרוס או תסתיים ללא הסכם. עם זאת, אחרים מעריכים כי מדובר בניסיון ללחוץ את המשטר האיראני להגיע להסכמות על סיום המלחמה.
כזכור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען הלילה בראיון לרשת "פוקס ניוז" כי המלחמה עם איראן "קרובה לסיום, נראה מה יקרה". "לדעתי הם מאוד רוצים לעשות הסכם" אמר טראמפ. "אם הייתי צריך להמר, ייקח לאיראן 20 שנה להשתקם ולבנות מחדש את המדינה הזו. ואנחנו עדיין לא סיימנו. אני חושב שאתם הולכים לצפות ביומיים מדהימים, אני באמת חושב כך".
בהמשך טראמפ התראיין גם לרשת ABC, שם הצהיר כי הוא לא חושב כרגע על הארכת הפסקת האש מעבר לשבוע שנותר - מכיוון שלדעתו אין צורך בכך. "אם אני לא הייתי הנשיא - העולם היה נקרע לגזרים" הסביר. כשנשאל האם המלחמה תסתיים בהסכם, טראמפ טען כי "זה יכול להסתיים כך או כך, אבל אני חושב שהסכם עדיף - כי אז הם יכולים להשתקם ולהיבנות מחדש. יש להם באמת משטר שונה עכשיו. בכל מקרה, סילקנו את הרדיקלים. הם נעלמו, הם כבר לא איתנו".
