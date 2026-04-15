דיווח: ארה"ב תשלח אלפי חיילים נוספים למזרח התיכון

נערכים לחידוש התקיפות? שבוע לפני סיום הפסקת האש, הפנטגון צפוי להורות על שליחת אלפי חיילים נוספים למזרח התיכון בימים הקרובים. כך דווח היום (רביעי) בעיתון "וושינגטון פוסט".

לפי הדיווח, הכוחות האמריקנים שיעברו למזרח התיכון כוללים כ-6 אלף חיילים שיגיעו על סיפון נושאת המטוסים "ג'ורג' בוש האב" וספינות נוספות שמלוות אותה. עוד נאמר כי כ-4,200 נחתים צפויים להגיע לאזור עד סוף חודש אפריל. הכוחות הללו יצטרפו לכ-50 אלף החיילים האמריקנים שכבר נמצאים באזור והיו מעורבים במלחמה באיראן.

גורמים בכירים אמריקנים אמרו כי תגבור הכוחות מהווה הכנה לקראת פלישה קרקעית אפשרית באיראן במידה והפסקת האש תקרוס או תסתיים ללא הסכם. עם זאת, אחרים מעריכים כי מדובר בניסיון ללחוץ את המשטר האיראני להגיע להסכמות על סיום המלחמה.

כזכור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען הלילה בראיון לרשת "פוקס ניוז" כי המלחמה עם איראן "קרובה לסיום, נראה מה יקרה". "לדעתי הם מאוד רוצים לעשות הסכם" אמר טראמפ. "אם הייתי צריך להמר, ייקח לאיראן 20 שנה להשתקם ולבנות מחדש את המדינה הזו. ואנחנו עדיין לא סיימנו. אני חושב שאתם הולכים לצפות ביומיים מדהימים, אני באמת חושב כך".