טראמפ טוען: "המלחמה באיראן קרובה לסיום"

לקראת הסוף? לפני חידוש שיחות המשא ומתן בפקיסטן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הלילה (רביעי) בראיון לרשת "פוקס ניוז" כי המלחמה עם איראן "קרובה לסיום, נראה מה יקרה".

"לדעתי הם מאוד רוצים לעשות הסכם" טען טראמפ. "אם הייתי צריך להמר, ייקח לאיראן 20 שנה להשתקם ולבנות מחדש את המדינה הזו. ואנחנו עדיין לא סיימנו. אני חושב שאתם הולכים לצפות ביומיים מדהימים, אני באמת חושב כך".

בהמשך טראמפ התראיין גם לרשת ABC, שם אמר כי הוא לא חושב כרגע על הארכת הפסקת האש מעבר לשבוע שנותר - מכיוון שלדעתו אין צורך בכך. "אם אני לא הייתי הנשיא - העולם היה נקרע לגזרים" הסביר.

כשנשאל האם המלחמה תסתיים בהסכם, טראמפ טען כי "זה יכול להסתיים כך או כך, אבל אני חושב שהסכם עדיף - כי אז הם יכולים להשתקם ולהיבנות מחדש. יש להם באמת משטר שונה עכשיו. בכל מקרה, סילקנו את הרדיקלים. הם נעלמו, הם כבר לא איתנו".