טראמפ על ההפסד של אורבן: "הוא היה חבר שלי, עשה עבודה טובה"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיב לראשונה להפסד של ויקטור אורבן בבחירות בהונגריה: "זו לא הייתה הבחירה שלי, אבל הוא היה חבר שלי, אדם טוב"

יומיים אחרי הבחירות: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הערב (שלישי) לראשונה להפסד של ראש ממשלת הונגריה היוצא, ויקטור אורבן, לפטר מגיאר בבחירות שנערכו ביום ראשון האחרון.

בראיון לעיתון "קוריירה דלה סרה" האיטלקי, טראמפ אמר כי אורבן "היה חבר שלי. זו לא הייתה הבחירה שלי, אבל הוא היה חבר שלי, אדם טוב, עשה עבודה טובה בנושא ההגירה. הוא לא נתן לאנשים לבוא ולהרוס את המדינה שלו, כמו מה שקרה באיטליה".

בדבריו טראמפ גם תקף את ראש ממשלת איטליה ג'ורגיה מלוני, זאת על רקע ההתנגדות שלה למלחמה באיראן והביקורת שלה נגד אמירותיו על האפיפיור - שלדבריה "לא מתקבלות על הדעת". "היא זו שלא מתקבלת על הדעת, כי לא אכפת לה אם לאיראן יהיה נשק גרעיני - והיא הייתה מפוצצת את איטליה בתוך שתי דקות אם הייתה יכולה" טען. "היא לא רוצה לעזור לנו עם נאט"ו, ולא רוצה לעזור לנו להיפטר מהנשק הגרעיני. היא מאוד שונה ממה שחשבתי".

לדבריו, מלוני "היא כבר לא אותו אדם, ואיטליה לא תהיה אותה מדינה. ההגירה הורגת את איטליה ואת כל אירופה. אתם אוהבים את זה שהנשיאה שלכם (הטעות במקור - א"ב) לא עושה כלום כדי להשיג נפט? זה מוצא חן בעיני הציבור? אני לא יכול לדמיין. אני המום ממנה. חשבתי שיש לה אומץ, טעיתי".

"מלוני פשוט אומרת שאיטליה לא רוצה להיות מעורבת במלחמה באיראן. למרות שאיטליה מקבלת את הנפט שלה משם, ולמרות שאמריקה חשובה מאוד לאיטליה" סיכם. "היא לא חושבת שאיטליה צריכה להיות מעורבת. היא חושבת שאמריקה צריכה לעשות את העבודה בשבילה".