טראמפ מפתיע: אני רוצה לראות את סיום המלחמה

הנשיא טראמפ משוחח כעת עם כתבים בבית הלבן, וחשף פרטים חדשים על המתרחש מאחורי הקלעים בחזית האיראנית, כאשר על פי הנשיא יש התקדמויות בשורה של מהלכים.

בדברים שאמר לכתבים, הודיע הנשיא טראמפ: "אנחנו לא יכולים לתת למדינה לסחוט את העולם, זה מה שהם עושים, הם סוחטים את העולם. אני רוצה לראות את סיום המלחמה, אבל האיראנים צריכים להבין, לא תהיה להם פצצת אטום, לא יהיה להם העשרת אורניום, אם הם לא יוותרו על זה, לא תהיה עסקה, אבל האנשים הנכונים התקשרו אלינו הבוקר, הם רוצים עסקה".

בקשר למצור, הסביר הנשיא טראמפ: "כמו בונצואלה, עכשיו המצור הוא סביב איראן, אבל הפעם גם מדינות אחרות יעזרו. לאיראן מאוד קשה, הם לא עושים עסקים עם אף אחד, ואנחנו הולכים לשמור את זה ככה, בקלות. הצי שלהם הושמד, חיל האוויר הושמד, ההגנה האווירית, זה הרבה".