הסתיימה פגישת המו"מ עם לבנון: "מאוחדים בצורך למגר את חיזבאללה"

עם סיום פגישת המו"מ בוושינגטון, שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר אמר כי "אנחנו והלבנונים באותו צד - שצריך למגר את הרשע של חיזבאללה"

פגישת המשא ומתן בין ישראל לנציגי ממשלת לבנון שנערכה הערב (שלישי) בוושינגטון הסתיימה אחרי כשעתיים. בתום הפגישה, שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר אמר כי "היו שיחות מצוינות היום, באווירה מצויינת".

לייטר ציין כי הפגישה "הייתה ניצחון מוחץ על חיזבאללה. אנחנו והלבנונים באותו צד - שצריך למגר את הרשע של חיזבאללה. אנחנו מאוחדים בצורך הזה".

לדבריו, "דיברנו על אפשרויות וחזון לטווח ארוך, על איך לבנון יכולה לשגשג ואיך הגבול בין המדינות יכול להיראות. דיברנו גם על הרצון לראות את לבנון משגשגת, ואת הגבול בינינו כגבול קבוע ומכבד, בו עוברים עם חליפות מחויטות כדי לעשות עסקים, ואולי גם עם בגדי ים כדי לנפוש בחופי הים של שתי המדינות".

בסיכום לייטר התייחס להמשך המלחמה בחיזבאללה, כשהבהיר כי "הלבנונים הביעו רצון עז לפרק את חיזבאללה מנשקו". כשנשאל לגבי הפסקת אש, השגריר אמר כי "אנחנו עוסקים רק בביטחון תושבי מדינת ישראל. מה שיבטח את ביטחון המדינה - נעשה".