בישראל מעריכים: זו הסיבה לאזהרה החריגה של צה"ל

התפתחות משמעותית בגזרה הצפונית: דובר צה"ל פרסם הערב (ג') הודעה חריגה ובה אזהרה מפני אפשרות לירי רקטי מסיבי משטח לבנון לעבר ישראל. על פי הערכת המצב העדכנית, המיקוד של המתקפה הצפויה צפוי להיות במרחב הצפון.

במערכת הביטחון קושרים את פוטנציאל ההסלמה הנוכחי לפתיחת סבב השיחות המדיניות בין ישראל ללבנון בוושינגטון. על פי הערכות, חיזבאללה מנסה להפעיל לחץ צבאי כדי להשפיע על תנאי המו"מ. ברקע הדברים, מציינים גורמים ביטחוניים כי ישראל נמנעת מתקיפות מעבר לנהר הליטאני זה שישה ימים, ככל הנראה כחלק מהניסיונות לתת הזדמנות לערוץ הדיפלומטי.

"לגלות ערנות ולנהוג באחריות"

בצה"ל קוראים לתושבים, ובמיוחד לאלו המתגוררים בקו העימות ובאזור הצפון, לשמור על דריכות גבוהה. "יש לגלות ערנות, לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף", נמסר בהודעת הדובר.

בצבא מבהירים כי מדובר בחלק מהתפתחות הלחימה וכי הכוחות ערוכים בשטח לכל תרחיש, הן בהיבט ההגנתי והן בהיבט ההתקפי, תוך מוכנות מלאה למעבר מהיר בין מגננה להתקפה רחבה אם יחול שינוי בשטח.

ערוכים לכל שינוי

ההנחיות מצילות החיים של פיקוד העורף נותרות בעינן, ובצבא מדגישים כי במקרה של אזעקה יש להיכנס למרחב המוגן ולשהות בו על פי פרק הזמן המוגדר. במידה ויחולו שינויים נוספים בהערכת המצב או שיוחלט על החמרת הנחיות ההתגוננות, הציבור יעודכן על כך באופן מיידי דרך הערוצים הרשמיים.