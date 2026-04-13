גל חום קיצוני; רוחות, גשם ואובך: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר לימים הקרובים: גל חום כבד ישרור ברחבי הארץ החל ממחר ויימשך עד יום שישי. בסוף השבוע - מהפך במזג האוויר עם ירידה בטמפרטורות, אובך וגשם.
יום שלישי: בהיר, תחול עליה ניכרת בטמפרטורות וירידה בלחות. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
יום רביעי: מעונן חלקית בעננות גבוהה, תחול עליה נוספת בטמפרטורות, ויעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי. בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות. ייתכן אובך.
יום חמישי: חם מהרגיל עד שרבי, ישרור אובך קל עד בינוני. בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות.
יום שישי: בבוקר יהיה שרבי ואביך, במהלך היום יחדור אוויר קריר יותר ולח, הרוחות יתחזקו, ובדרום יתחוללו סופות חול. יתכנו גשמים מקומיים ברוב חלקי הארץ, מלווים בסופות רעמים בודדות.
יום שבת: מעונן חלקית, תורגש ירידה ניכרת בטמפרטורות ועליה בלחות. יתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ
תגובות