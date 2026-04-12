מהפך קיצוני; וטמפ' שלא נראו הרבה זמן. תחזית מזג אוויר

תחזית מזג אוויר לימים הקרובים: התחממות הדרגתית ושרב בפתח: עלייה ניכרת בטמפרטורות החל מיום רביעי, רוחות חזקות בצפון ואובך.
יום שני: בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
יום שלישי: בהיר עד מעונן חלקית. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. תחול עליה נוספת בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה. משעות אחה"צ במישור החוף יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות.
יום רביעי: מעונן בעיקר בעננות גבוהה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת והלחות תרד. יעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. ייתכן אובך.
יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר. עלייה נוספת בטמפרטורות. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ.
