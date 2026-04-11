גשם, רוחות ואובך; לקראת מהפך קיצוני. תחזית מזג אוויר

תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב: גשם קל בצפון בפתח השבוע, שיתחלף ברוחות חזקות ובשרב כבד ברוב חלקי הארץ.
יום ראשון: מעונן חלקית. בצפון הארץ ירד גשם מקומי, ברובו קל. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
יום שני: בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
יום שלישי: בהיר עד מעונן חלקית. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. תחול עליה נוספת בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה. משעות אחה"צ במישור החוף יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות. ייתכן אובך.
יום רביעי: מעונן בעיקר בעננות גבוהה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת והלחות תרד. יעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ.
