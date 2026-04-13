ראשון מהממשלה: סער בירך את מדיאר על הניצחון בחירות

שעות אחרי המהפך הדרמטי אמש (ראשון) בהונגריה, נציג ראשון מממשלת ישראל בירך את פטר מדיאר על ניצחונו בבחירות. שר החוץ גדעון סער בירך את המנצח: " מצפים להמשיך לעבוד יחדיו על חיזוק נוסף של היחסים הטובים".
הדברים המלאים: "מזל טוב למפלגת טיסה ולפטר מדיאר על ניצחונכם בבחירות הלאומיות בהונגריה. אנו מצפים להמשיך לעבוד יחדיו על חיזוק נוסף של היחסים הטובים בין שתי המדינות שלנו ולהרחבת שיתוף הפעולה בתחומים שונים של אינטרסים משותפים. אנו מודים לויקטור אורבן ולממשלתו על ידידותם ועל תמיכתם היציבה בישראל ובחיי היהודים בתקופות מאתגרות".
אורבן המכהן משנת 2010, היה ה'סמן הימני' של מדינות האיחוד האירופאי כבר מעל ל-16 שנים. תחת כהונתו הוגבלה הגירה להונגריה ובוצעו רפורמות שמרניות שנויות במחלוקת, אך מעבר לכך, אורבן היה קיר ביטחון למען ישראל באיחוד האירופאי אשר חסם החלטות קשות ביותר כנגד ישראל גם בימים הקשים ביותר של המלחמה, כעת תצטרך ישראל להתמודד עם מחליפו, אשר למרות שהוא מזוהה כימני, מרבית ממשלתו תורכב מאנשי שמאל. מפלתו של אורבן נובעת על פי סקרים רבים, לא מעמדותיו השמרניות או רפורמות שנויות במחלוקת, אלא יחסיו המקורבים אל רוסיה והנשיא פוטין, אשר לא פעם יצרו מחסומים למהלכים אירופאים נגד רוסיה.
