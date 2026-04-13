ראשון מהממשלה: סער בירך את מדיאר על הניצחון בחירות

שעות אחרי המהפך הדרמטי אמש (ראשון) בהונגריה, נציג ראשון מממשלת ישראל בירך את פטר מדיאר על ניצחונו בבחירות. שר החוץ גדעון סער בירך את המנצח: " מצפים להמשיך לעבוד יחדיו על חיזוק נוסף של היחסים הטובים".

הדברים המלאים: "מזל טוב למפלגת טיסה ולפטר מדיאר על ניצחונכם בבחירות הלאומיות בהונגריה. אנו מצפים להמשיך לעבוד יחדיו על חיזוק נוסף של היחסים הטובים בין שתי המדינות שלנו ולהרחבת שיתוף הפעולה בתחומים שונים של אינטרסים משותפים. אנו מודים לויקטור אורבן ולממשלתו על ידידותם ועל תמיכתם היציבה בישראל ובחיי היהודים בתקופות מאתגרות".

