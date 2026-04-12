דרמה בינלאומית: תבוסה לויקטור אורבן בבחירות בהונגריה

הלילה עוד הצעיר אבל מועמד 'הימין הרך' שמוביל קואליציית שמאל-מרכז בבחירות הגורליות בהונגריה כבר חוגג. תוצאות ראשוניות הצביעו על הישג דרמטי למועמד הצעיר, פטר מגיאר. על פי דיווחים בהונגריה, ויקטור אורבן עבר הספיק לברך את מגיאר על הניצחון.

תוצאות האמת הראשוניות הצביעו על מהפך דרמטי במיוחד, כאשר הערכות ראשוניות הצביעו על מפלגת האופוזיציה טיסה של פטר מדיאר כעומדת על 128 מושבים מתוך 199, אך מכיוון שהספירה מתבצעת קודם בערים הגדולות, קיימת ציפייה שתוצאות הסופיות יהיו מאוזנות יותר, אך נראה כי שני המועמדים המרכזיים יודעים משהו שאנחנו לא.

פטר מגיאר לא בזבז רגע, וחגג את ניצחונו ברשתות החברתיות והודה אל תושבי הונגריה, זמן קצר לאחר מכן פורסם כי אורבן בירך את מגיאר על ניצחונו.



מדובר בזעזוע דרמטי באיחוד האירופאי, כאשר אורבן המכהן משנת 2010, היה ה'סמן הימני' של מדינות האיחוד האירופאי כבר מעל ל-16 שנים. תחת כהונתו הוגבלה הגירה להונגריה ובוצעו רפורמות שמרניות שנויות במחלוקת, אך מעבר לכך, אורבן היה קיר ביטחון למען ישראל באיחוד האירופאי אשר חסם החלטות קשות ביותר כנגד ישראל גם בימים הקשים ביותר של המלחמה, כעת תצטרך ישראל להתמודד עם מחליפו, אשר למרות שהוא מזוהה כימני, מרבית ממשלתו תורכב מאנשי שמאל.

מפלתו של אורבן נובעת על פי סקרים רבים, לא מעמדותיו השמרניות או רפורמות שנויות במחלוקת, אלא יחסיו המקורבים אל רוסיה והנשיא פוטין, אשר לא פעם יצרו מחסומים למהלכים אירופאים נגד רוסיה.

אורבן הודיע לפני זמן קצר אל תומכיו: "התוצאות ברורות והן כואבות לנו. בירכתי את המפלגה המנצחת".

באיחוד האירופאי לא המתינו וכבר החלו בחגיגות, נשיא צרפת עמנואל מקרון חייג אל מגיאר ובירך אותו על ניצחונו, בעוד נשיאת האיחוד האירופאי, אורסולה פון דר ליין חגג ברשתות החברתיות ובישרה: "הונגריה בחרה היום באירופה".