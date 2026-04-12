יש תאריך ומיקום: כל הפרטים על החתונה של אהבת השם גורדון

בשורות משמחות ללוחם האיגרוף התאילנדי אהבת השם גורדון, שהציע לאחרונה נישואין לבת זוגו אורן לוי - וכעת נחשף תאריך החתונה.

השניים צפויים להינשא בתאריך 23 באוגוסט, באירוע שייערך בעיר חדרה, זאת על פי פרסום של ישראל בידור.

רגע ההצעה המרגש

כזכור, גורדון הציע נישואין לאורן, בת זוגו בשלוש השנים האחרונות. אורן מצידה לא היססה וענתה: "מיליון פעם כן".

גורדון שיתף גם הוא בהתרגשות: "אין מאושר ממני בחיים האלה. תודה עלייך אורן שלי".

אהבת השם גורדון הציע נישואין לחברתו אורן לוי

ההכנות בעיצומן

בראיון לסרוגים על ההכנות לחתונה סיפר גורדון כי מדובר בתקופה מרגשת מאוד עבורו. למרות גילם הצעיר (18-19), השניים כבר עמוק בתוך ההכנות לקראת היום הגדול.