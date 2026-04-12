מבזקים
סרוגים

יש תאריך ומיקום: כל הפרטים על החתונה של אהבת השם גורדון

אחרי ההצעה המרגשת: אהבת השם גורדון ואורן לוי קבעו תאריך ומיקום לחתונה - וההכנות כבר בעיצומן

כ"ה ניסן התשפ"ו
אורן ואהבת השם צילום: מתוך האינסטגרם של אורן

בשורות משמחות ללוחם האיגרוף התאילנדי אהבת השם גורדון, שהציע לאחרונה נישואין לבת זוגו אורן לוי - וכעת נחשף תאריך החתונה.

השניים צפויים להינשא בתאריך 23 באוגוסט, באירוע שייערך בעיר חדרה, זאת על פי פרסום של ישראל בידור.

רגע ההצעה המרגש

כזכור, גורדון הציע נישואין לאורן, בת זוגו בשלוש השנים האחרונות. אורן מצידה לא היססה וענתה: "מיליון פעם כן".

גורדון שיתף גם הוא בהתרגשות: "אין מאושר ממני בחיים האלה. תודה עלייך אורן שלי".

(מתוך האינסטגרם)אהבת השם גורדון הציע נישואין לחברתו אורן לויצילום: (מתוך האינסטגרם)

ההכנות בעיצומן

בראיון לסרוגים על ההכנות לחתונה סיפר גורדון כי מדובר בתקופה מרגשת מאוד עבורו. למרות גילם הצעיר (18-19), השניים כבר עמוק בתוך ההכנות לקראת היום הגדול.

אהבת השם חתונה נישואין חדרה

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה