אהבת השם: "גם אם זה יסכן את הקריירה - לא מוריד את הכיפה"

אהבת השם גורדון בראיון לסרוגים אחרי הניצחון על היריב הטורקי: הקרב שהפך ללאומני בעקבות אמירות אנטישמיות, הבחירה לעלות לזירה עם כיפה למרות הסיכון - והשאיפה להגיע לטופ של עולם הלחימה

אחרי הניצחון הגדול שהפך אותו לאחד השמות הכי מדוברים בעולם הלחימה הישראלי, אהבת השם גורדון (19) ממשיך לקטוף את פירות ההצלחה - והפעם גם מחוץ לזירה.

על סט הצילומים לקמפיין של מותג הסמארטפונים Infinix בחולון, הוא עוצר לשיחה עם סרוגים ומדבר על הקרב שהקפיץ אותו לתודעה, הזהות שהוא מביא איתו לזירה - והדרך קדימה.

הקרב שהפך לטעון: "זה לא היה רק ספורט"

הקרב מול היריב הטורקי עלי קוינצ'ו לא היה עוד קרב רגיל. עוד לפני העלייה לזירה, פרסם היריב ברשתות תכנים פרו-פלסטיניים ואמירות אנטישמיות - מה שהוסיף למתח והפך את הקרב לאירוע טעון במיוחד.

כששואלים את גורדון מה הפך את הקרב לכל כך גדול, הוא לא מהסס: "זה הכול ביחד. זה כבר לא היה רק קרב ספורט, זה הפך להיות לאומני. כל הסיפור מסביב, השם שלי, היריב הטורקי, מה שהיה לפני - והניצחון בסוף".

בסופו של דבר, לעיני קהל ישראלי גדול שנופף בדגלים ביציעים, גורדון ניצח ב-TKO בתוך שני סיבובים - בקרב שהרגיש הרבה מעבר לספורט. לדבריו, דווקא המתח סביב הקרב עבד לטובתו: " זה נתן לי תמריץ. זה נתן לי דחף לא לרחם עליו. גם נכנסתי לו לראש - כבר שם שיחקתי לו בראש".

"אין אופציה להוריד": עולה עם כיפה למרות הסיכון

אחד הדברים שתפסו את העין בקרב היה הבחירה של גורדון לעלות לזירה עם כיפה וציצית - גם במצבים שבהם הדבר עלול לעורר ביקורת ואף לפגוע בו מקצועית.

"זה חלק ממני, זה בלתי נפרד", הוא אומר. "זה בא ביחד. זה לא אני בלי זה". כשנשאל האם היה שוקל להוריד את הכיפה כדי להימנע מסיכונים, הוא עונה בלי היסוס: " אין אופציה להוריד את זה. בלי הכיפה היה חסר לי משהו".

אהבת השם גורדון צילום: One championship

בין צניעות לביטחון בזירה

מחוץ לזירה גורדון משדר שקט, צניעות ואיפוק - אבל רגע לפני הקרב, משהו בו משתנה. הביטחון עולה, והגישה הופכת חדה ואסרטיבית יותר, במיוחד כשזה מגיע לעימותים מול היריב.

"זה אני האמיתי, כמו עכשיו", הוא מסביר. "אני פשוט יודע מה לעשות בזמן הנכון ומה להגיד בזמן הנכון. זה גם משחק". לדבריו, לא מדובר בדמות אחרת - אלא ביכולת לעבור בין מצבים: להישאר רגוע ושלו ביומיום, אבל לדעת בדיוק מתי להפעיל ביטחון, נוכחות ומשחקי ראש כדי להשיג יתרון בזירה.

"אני בעד לפרק אנטישמים"

העימות מול היריב הטורקי כלל גם חילופי דברים עוד לפני הקרב, והגיע אחרי שקוינצ'ו פרסם ברשתות תכנים פרו-פלסטיניים ואמירות אנטישמיות - מה שהפך את הקרב לטעון במיוחד כבר מההתחלה.

גורדון לא מסתיר שהמצבים האלה דווקא עובדים לטובתו: " אם זה קורה - אני בעד לפרק אנטישמים. זה זכות אפילו".

לדבריו, המטען סביב הקרב לא מערער אותו – אלא להפך: " זה מוסיף, חד משמעית". הוא מסביר כי דווקא כשיש ממד לאומי או אישי, זה נותן לו עוד דרייב להוכיח את עצמו בזירה - ולא להשאיר מקום לספק.

"קפצתי לליגה של הגדולים"

למרות גילו הצעיר, גורדון כבר מתמודד מול יריבים מבוגרים ומנוסים ממנו - לעיתים בפער של 8-9 שנים ואף יותר. " קפצתי לליגה של הגדולים בגיל מאוד צעיר”, הוא מספר. "אני אוהב את האתגר - זה שם אותי במקום שאני צריך לעלות רמה".

אהבת השם צילום: אוריאן סטרוק

הקרב הבא: "הכי גדול שהיה לי בחיים"

היעד הבא כבר באופק - קרב על חגורה, חמישה סיבובים, מול יריב תאילנדי שגדל בתוך עולם המואי תאי ונחשב לאתגר משמעותי במיוחד. " זה הקרב הכי גדול שהיה לי בחיים", הוא אומר. "היריב הכי קשה שהיה לי".

המעבר לקרב ארוך יותר, עם יותר סיבובים ולחץ, דורש ממנו גם הכנה אחרת - פיזית ומנטלית. אלא שהפעם, הדרך לשם מורכבת יותר מהרגיל: המאמן שלו נמצא במילואים, מה שמקשה על שגרת האימונים. למרות זאת, גורדון לא מתבלבל: " אני אעשה את כל מה שאני יכול באימונים - ואתפלל. אלוהים יביא את הניצחון".

לדבריו, בסופו של דבר זה לא רק עניין של ניסיון או רקע: " זה לא משנה מאיפה היריב מגיע - מי שרוצה את זה יותר, מנצח".

"זה רק ההתחלה"

כששואלים אותו על העתיד, גורדון לא ממהר להציב לעצמו תקרת זכוכית - אבל כן ברור לו לאן הוא מכוון: " בטופ של הטופ. חד משמעית" . לדבריו, הדרך עוד ארוכה, אבל האמונה ביכולת שלו, יחד עם העבודה הקשה, נותנות לו ביטחון שהוא בכיוון הנכון.

ולקהל שמלווה אותו מאז הפריצה - יש לו מסר ברור: "תודה על כל האהבה. זה לא מובן מאליו. זה רק ההתחלה - ויש עוד דברים מטורפים בדרך". הוא מבטיח שהניצחון האחרון הוא רק צעד ראשון, ושעוד צפויים רגעים גדולים - בזירה ומחוצה לה.