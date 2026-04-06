ירון אברהם בהלם: "אלוהים ישמור; אין לאף אחד שם גוגל?"

עיתונאי חדשות 12, ירון אברהם, פרסם פוסט בו הוא תוהה על המינוי החדש הצפוי בלשכת ראש הממשלה: "איך אף אחד לא עשה גוגל?"

עיתונאי "חדשות 12", ירון אברהם, פרסם ביקורת חריפה על הכוונה למנות את עידו נורדן לתפקיד בלשכת ראש הממשלה במקומו של זיו אגמון. בפוסט שפרסם, טען אברהם כי מדובר במינוי תמוה לאור התנהלותו של המועמד ברשתות החברתיות.

"האמת היא שכנראה מדובר באיש לא הכי אפוי, לשון המעטה", כתב אברהם. לדבריו, בדיקה פשוטה מראה כי נורדן מנהל לכאורה עשרות פרופילים הנושאים את שמו, ומשתמש בהם כדי להגיב לעצמו ולחלק לעצמו מחמאות על הופעותיו הציבוריות.

מגיב לעצמו: "כל הכבוד על הופעה רהוטה"

בפוסט פירט אברהם כיצד נורדן משתמש בחשבונות השונים כדי לנהל "שיחות" עם עצמו. בין הדוגמאות שהציג היו תגובות שכתב נורדן לעצמו בעקבות הופעה בכנסת, כגון: "חד וברור, דיברת לעניין" ו"כל הכבוד על הופעה רהוטה".

בנוסף, נטען בפוסט כי נורדן פתח – לכאורה – חשבונות פיקטיביים גם לדמויות בולטות בעולם התורני והציוני-דתי, בהן הרב צבי טאו, הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין.

"אף אחד בלשכה לא עושה גוגל?"

אברהם תהה בפוסט כיצד המידע על התנהלותו של המועמד לא נבדק על ידי הגורמים הרלוונטיים בלשכת ראש הממשלה טרם ההחלטה על המינוי. "זה עוד לפני שדיברתי על משנתו", הוסיף, "בקיצור, מינוי הזיה. אף אחד בלשכה הזו לא עושה גוגל?".