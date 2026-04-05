הפתעת העונה: תומר משקף לבן נכנס ל"האח הגדול"?

במהלך משימת הפריז ב"האח הגדול", נכנס כתב חדשות כחלק מהמשימה -אבל מי שגנב את הרגע היה "המשקף הלבן", שנדחף לפריים בדיוק כמו בזירות האמיתיות

תומר שלומי - המשקף הלבן, שהפך לתופעת רשת בזכות הופעות חוזרות מאחורי כתבי חדשות, עשה קפיצה מפתיעה במיוחד - והגיע עד לבית "האח הגדול". במהלך משימת הפריז הוא הצליח לשחזר את הרגעים המוכרים ולהיכנס לפריים - גם שם.

ב"משימת הפריז" הדיירים צריכים לקפוא במקום בכל פעם שנשמע סאונד- ולא לזוז לא משנה מה קורה סביבם.

כדי להקשות עליהם, ההפקה מכניסה בכל פעם דמויות שונות או סיטואציות מוזרות, שמטרתן אחת: לגרום לדיירים להישבר, לזוז או לצחוק - ולאבד כסף מהתקציב.

במהלך אחת הסצנות נכנס לבית כתב חדשות, שהתחיל לדווח מול הדיירים הקפואים על ריב שהתרחש בבית - עוד ניסיון לגרום להם להשבר. אבל אז הגיע הרגע שהרים את כל הסיפור.

תופעת "המשקף הלבן"



מאחורי הכתב הופיע תומר שלומי, "המשקף הלבן" - אותו אחד שהתרגלנו לראות נדחף לפריימים של שידורי חדשות מכל רחבי הארץ. גם הפעם הוא עשה את זה בדיוק אותו דבר: נעמד מאחור, הסתכל למצלמה - ונכנס לפריים בצורה הכי מזוהה איתו, בניסיון לגרום לדיירים לצחוק ולהישבר.

מהרשת - לקמפיינים וריאליטי

שלומי, שהתחיל כתופעת רשת עם הופעות חוזרות מאחורי כתבים, כבר הספיק להפוך לשם מוכר, לקבל חיקוי ב"ארץ נהדרת" ואפילו להשתלב בקמפיינים מסחריים.

הכניסה שלו ל"האח הגדול" רק מחזקת את התחושה שהתופעה יצאה משליטה - ועברה רשמית מהרחוב אל המסך המרכזי.

כבר לא רק ברקע

אם עד עכשיו הוא היה "הבחור שמאחורי הכתב", נראה שהפעם "המשקף הלבן" כבר עשה צעד קדימה.

שלומי כבר הצהיר בעבר שהוא רוצה להיכנס ל"האח הגדול" ואף ניסה להתקבל. הפעם זה אמנם קרה בדרך אחרת, כשהוא נכנס לבית כחלק ממשימה, אבל מבחינתו, זה לגמרי צעד בכיוון.

ועכשיו השאלה ברשת כבר ברורה: האם זו רק ההתחלה - ובעתיד נראה אותו נכנס ל"האח הגדול" כדייר מן המניין?