לוחמים שנפצעו בלבנון לכ"ץ: "צריך לא לעצור, זה מה שחשוב"

שר הביטחון ביקר בבית החולים בילינסון ונפגש עם לוחמים שנפצעו בדרום לבנון: "לא נעצור - אנחנו גם באיראן וגם בלבנון וגם בכל הגזרות. אנחנו בהחלט מבינים מה נדרש"

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר הבוקר (שני) בבית החולים בילינסון, שם נפגש עם לוחמי צה"ל שנפצעו בקרבות בדרום לבנון. את הביקור ליוו מנהלת בית החולים, ד"ר לנה קורן פלדמן, וסגן מנהלת בית החולים ד"ר ארז קרפ, שהציגו לשר את הטיפול הרפואי הניתן לפצועים ואת מאמצי הצוותים להצלת חיים ושיקום הלוחמים.

במהלך הביקור כ"ץ פגש את הלוחמים מיהלם, מחטיבת הצנחנים ומסיירת גולני שנפצעו במהלך הלחימה נגד מחבלי חיזבאללה, והודה להם על תרומתם, גבורתם והרצון שלהם להחלים ולחזור ללחימה ביחד עם חבריהם.

בין היתר, השר פגש את שי לי, לוחם סיירת גולני שנפצע בקרב בדרום לבנון, וחתם על דגל החטיבה: "לשי לי, הגיבור מסיירת גולני. בהוקרה רבה מצנחן לשעבר, ישראל כ"ץ שר הביטחון".

שי לי פנה לשר ואמר לו: "צריך לא לעצור - זה מה שחשוב". שר הביטחון השיב כי "לא נעצור. אנחנו גם באיראן וגם בלבנון וגם בכל הגזרות. אנחנו בהחלט מבינים מה נדרש. אתה וחבריך נושאים את ביטחון ישראל על הכתפיים עכשיו - בזכותכם אנחנו נקבל את ההחלטות".

"באתי לחזק את לוחמינו הגיבורים שנפצעו בקרב מול אויבינו בדרום לבנון - והם אלו שחיזקו אותי" אמר כ"ץ בתום הביקור. "רוח הלחימה, האמונה בצדקת הדרך והנחישות לחזור לשדה הקרב מעוררות השראה בכל אחד ואחת מאיתנו".

"מדינת ישראל מחויבת לכם - לפצועים, למשפחותיכם ולכלל הלוחמים בחזית" התחייב בסיכום. נמשיך להפעיל את כל עוצמתנו מול ארגוני הטרור בכל הזירות, עד להשגת הכרעה ברורה והבטחת ביטחונם של אזרחי ישראל".