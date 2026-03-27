שר הביטחון במסר חריף לאיראן: "תקיפות צה"ל יעלו מדרגה"

שר הביטחון קיים הערכת מצב מיוחדת בבור המבצעים עם בכירי מערכת הביטחון. כ"ץ הבהיר כי לאור המשך הירי לעבר אזרחי ישראל, צה"ל ירחיב את יעדי התקיפה באיראן למטרות ותחומים נוספים

בדיון ביטחוני מכריע שנערך הבוקר (שישי) בבור המבצעים, הציג שר הביטחון ישראל כ"ץ קו התקפי ונחרץ במיוחד. שר הביטחון קיים הערכת מצב מקיפה עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ובכירי המטה הכללי. במהלך הישיבה נבחנו תוכניות התקיפה המעודכנות של צה"ל באיראן וביעדי הליבה של משטר הטרור.

שר הביטחון הבהיר כי הפעילות ההתקפית מול יעדים ביטחוניים וצבאיים בשטח איראן נמשכת ללא שום הפסקה. לדבריו, מערכת הביטחון תמשיך לצוד את מנהיגי משטר הטרור ומפקדיו במטרה להשמיד את יכולותיו האסטרטגיות. כ"ץ הדגיש כי צה"ל פועל במגוון שיטות כדי לסכל את האיומים המופנים לעבר עורף מדינת ישראל.





אלעד מלכה, משרד הביטחון

"הזהרנו את משטר הטרור להפסיק את ירי הטילים לעבר האוכלוסייה האזרחית", הכריז שר הביטחון במהלך הדיון. הוא ציין כי למרות האזהרות המפורשות של ראש הממשלה ושלו, הירי מהשטח האיראני נמשך באופן עקבי. בעקבות כך, תקיפות צה"ל צפויות לעלות מדרגה ולכלול תחומים נוספים שמסייעים לבניית והפעלת אמצעי הלחימה.

האיראנים ישלמו מחיר כבד

שר הביטחון שלח מסר מאיים למנהיגות בטהרן והבהיר כי הם ישלמו מחירים כבדים ההולכים וגוברים בקרוב. הוא כינה את הירי לעבר אזרחי ישראל "פשע מלחמה" והתחייב כי צה"ל יגיב בעוצמה הנדרשת. המטרות החדשות שסומנו כוללות מתקנים ותעשיות שתומכות ישירות במערכי הטילים והכטב"מים של משמרות המהפכה.

בהערכת המצב השתתפו ראש אמ"ץ, ראש אג"ת, מפקד פיקוד העורף וקצינים בכירים נוספים מחיל האוויר ומאגף המודיעין. השר הביע אמון מלא ביכולות המבצעיות של צה"ל ובחוסן המופגן של העורף הישראלי לאורך ימי הלחימה. הדיון התמקד בסנכרון בין מערכי ההגנה האווירית לבין פעולות ההתקפה המתוכננות בעומק שטח האויב.

נזכיר כי המערכה הישירה מול איראן החריפה משמעותית בשבועות האחרונים בעקבות מטחי הטילים שנורו לעבר המרכז והצפון. חיל האוויר כבר ביצע מספר גלי תקיפה מוצלחים בטהרן ובמרחבים נוספים, שהסבו נזק לתשתיות צבאיות. כעת נערכים במערכת הביטחון להרחבת הפעילות בהתאם להנחיות הדרג המדיני ובהתאם להתפתחויות בשטח.

ישראל תמשיך לפעול באיראן בכל העוצמה עד להשלמת כל יעדי המלחמה שהוגדרו על ידי הקבינט. שר הביטחון סיכם את דבריו בהדגשת העובדה שצה"ל חזק ומוכן לכל תרחיש של הסלמה אזורית רחבה. הציבור מתבקש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף, שנותר שותף מרכזי בכל הערכות המצב הביטחוניות.