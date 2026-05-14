איך הוא ידע? אמן החושים שניחש את שיר האירוויזיון באולפן

הוא החל כקוסם בן 10 והפך לאמן חושים שקורא מחשבות בשידור חי: יואב פרץ ניחש את השיר והזמר עליהם חשבה המראיינת - בלי לראות את הפתק

כשאמן חושים נכנס לאולפן, תמיד ישנה מידה מסוימת של חשדנות באוויר. אבל במקרה של יואב פרץ, הסקפטיות התחלפה מהר מאוד בתדהמה. פרץ, שסיפר בראיון על הדרך הארוכה שעשה מאז שהיה "קוסם חובב" בגיל 10 ועד שהפך לאמן חושים מקצועי, החליט להעמיד את היכולות שלו למבחן חי - והתוצאות היו מרהיבות.

במהלך הראיון, התבקשה המראיינת לחשוב על שיר אירוויזיון אקראי לקראת שידור הגמר הגדול במוצאי שבת. היא בחרה ב-"FERTO", השיר של נציג יוון, בחירה לא שגרתית בעליל. לאחר כדקה של ריכוז, פרץ לא רק ניחש את הכיוון, אלא פשוט פתח את מכשיר הטלפון שלו והציג את השיר בחיפוש בגוגל.

אבל זה לא היה הכל. המראיינת הסתירה בכיסה פתק סגור עליו כתבה מראש את שמו של הזמר אביב גפן. מבלי שהציצה בפתק או חשפה אותו למצלמות, פרץ הצליח "לשלוף" את השם ממוחה בדיוק מופלא.