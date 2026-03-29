אחרי הסערה: נתניהו בהתייחסות ראשונה לחסימת התפילה הנוצרית

שעות אחרי שהמשטרה מנעה מהפטריארך הלטיני להיכנס לכנסיית הקבר ולבצע את תפילות "יום הדקלים", בלשכת ראש הממשלה הבהירו כי "לא הייתה כל כוונה זדונית, אלא רק דאגה לשלומו ולשלומי מפלגתו"

במשרד ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחסו כעת (ראשון) לראשונה לסערה הבינלאומית שהתעוררה אחרי שהמשטרה מנעה מהפטריארך הלטיני, הקרדינל פייצבלה, להיכנס אל כנסיית הקבר ולבצע את תפילות 'יום הדקלים' במתכונת מצומצמת של ארבעה אנשים.

"במהלך הימים האחרונים, איראן כיוונה שוב ושוב את המקומות הקדושים של שלוש הדתות בירושלים באמצעות טילים בליסטיים" נאמר בהודעת נתניהו. "במקרה אחד, רסיסי טילים התרסקו מטרים ספורים מכנסיית הקבר. כתוצאה מכך, ישראל ביקשה זמנית ממתפללים מכל הדתות לא להתפלל באתרים הקדושים בעיר העתיקה בירושלים כדי להגן עליהם".

"היום, מתוך דאגה מיוחדת לשלומו, מנעה משטרת ירושלים מהפטריארך הלטיני לקיים מיסה הבוקר בכנסיית הקבר. שוב, לא הייתה כל כוונה זדונית, אלא רק דאגה לשלומו ולשלומי מפלגתו" הובהר. "עם זאת, לאור קדושת השבוע שלפני חג הפסחא עבור הנוצרים בעולם, זרועות הביטחון של ישראל מכינות תוכנית שתאפשר למנהיגי הכנסיות להתפלל באתר הקדוש בימים הקרובים".

כאמור, המשטרה מנעה הבוקר מהפטריארך הלטיני פיירבטיסטה פייצבלה, לקיים את תפילת 'יום ראשון של הדקלים' בכנסיית הקבר בעיר העתיקה בירושלים. פייצבלה נחשב לאחד מבכירי הכנסייה הקתולית (שלישי בהיררכייה) ואף היה מועמד להיות האפיפיור אחרי מותו של פרנציסקוס.

פייצבלה ביקש לקיים את התפילה במניין מצומצם של ארבעה אנשים, אך קציני משטרה שהיו במקום מנעו ממנו את הכניסה, מסיבות ביטחוניות של חוסר במקום ממוגן במתחם הכנסייה.

בכל שנה 'יום ראשון של הדקלים' נערך במיסה ענקית וצעדות המוניות ברחבי הרובע הנוצרי. ההתקהלות נאסרה המשטרה מראש, וגם את ההתכנסות המצומצמת אסרו שוטרים בשטח.

