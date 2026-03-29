אחרי חסימת הפטריארך הלטיני: מקרון בגינוי חריף לישראל

תקרית בינלאומית מתפתחת בירושלים, לאחר ששוטרי משטרת ישראל מנעו מהפטריארך הלטיני, הקרדינל פיצבלה, להיכנס אל כנסיית הקבר ולבצע את תפילות 'יום הדקלים' במתכונת מצומצמת של ארבעה אנשים, נשמעים גינויים רבים בעולם לאירוע, כעת גם הנשיא מקרון מצטרף לגינוי.

"אני מביע את תמיכתי המלאה בפטריארך הלטיני של ירושלים ובנוצרים בארץ הקודש, שנמנע מהם לחגוג את מיסת יום ראשון של כפות התמרים בכנסיית הקבר" הודיע הנשיא מקרון, והמשיך במתקפה על ישראל: "אני מגנה את החלטת המשטרה הישראלית, שמצטרפת לרצף מדאיג של הפרות מעמד המקומות הקדושים בירושלים".



מקרון חתם את הגינוי והדגיש: "יש להבטיח את חופש הפולחן בירושלים לכל הדתות".