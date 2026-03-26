הותר לפרסום: אביעד וולנסקי מירושלים נפל בקרב בלבנון

מבצע שאגת הארי היום ה-27. הותר לפרסום כי סמל אביעד אלחנן וולנסקי , בן 21, מירושלים, לוחם בגדוד 77, עוצבת ׳סער מגולן׳ (7), נפל בקרב בדרום לבנון.

אביעד הי"ד הוא בנו של תא"ל (מיל') יאיר וולנסקי מבקר משרד הביטחון ונכדו של הרב עודד וולנסקי - ר"מ בישיבת הר המור. דודו אברהם ודודתו אביטל נרצחו בפיגוע בשנת 2002.

פרטי האירוע

כוח שיריון מגדוד 77 (חטיבה 7) בצוות הקרב של גולני, שהיה בפעילות ליד הכפר טייבה, ספג שני טילי נ"ט.

אחד הטילים הושמד על ידי מערכת מעיל רוח והטיל השני פגע בטנק וגרם למותו של אביעד ולפציעתם של ארבעה לוחמים נוספים.

אתמול נפל אורי גרינברג בקרב בדרום לבנון

אתמול בלילה נהרג לוחם סיירת גולני סמ״ר אורי גרינברג בן 21, מפתח תקווה, בקרב בדרום לבנון.

האירוע התרחש בשעה 2:10, כוחות סיירת גולני תחת אוגדה 36 זיהו מספר מחבלים במרחב בו הם פועלים. לאחר הזיהוי, אירע היתקלות של הכוחות פנים אל פנים עם המחבלים, במסגרתה נהרג לוחם צה"ל. בהיתקלות נפצע לוחם נוסף שלא נדרש להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים.

הכוחות חיסלו חלק מהמחבלים מההיתקלות וממשיכים בסריקות אחר מחבלים נוספים.