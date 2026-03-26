חיזבאללה בפאניקה: הרגע ממנו הם פחדו הגיע

אחרי שנתיים של לחימה אינטנסיבית בעזה, אוגדת "הפלדה" עולה צפונה ומצטרפת לפעילות האוגדות בדרום לבנון

צה"ל מעלה הילוך בחזית הצפונית: כוחות אוגדה 162 הצטרפו בימים האחרונים להרחבת הפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון. האוגדה פועלת כעת ביעדים נוספים לצד כוחות אוגדות 91 ו-36, שכבר נמצאות בשטח.

הצטרפותה של אוגדה 162 מגיעה לאחר שנתיים רצופות של לחימה מורכבת ברצועת עזה. עם השלמת ההיערכות למשימה בגזרה הצפונית, החלו לוחמי האוגדה לפעול ביעדי מפתח בדרום לבנון. המהלך נועד להרחיב את מרחב האבטחה ולהעמיק את הפגיעה בתשתיות הטרור של חיזבאללה.

משימת ההגנה והסרת האיומים

בפיקוד הצפון מדגישים כי פעילות האוגדה מתמקדת בהסרת איומים ישירים על יישובי קו התפר ויצירת שכבת ביטחון נוספת שתאפשר את החזרת תושבי הצפון לבתיהם. בטרם כניסת הכוחות הקרקעיים, ריכך צה"ל את השטח באמצעות תקיפות ארטילריות מאסיביות וגיחות של כלי טיס של חיל האוויר, שהשמידו תשתיות טרור רבות במרחב הפעילות.

מדובר צה"ל נמסר כי הצבא ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה, שבחר להצטרף למערכה בחסות המשטר האיראני. בצה"ל מבהירים כי לא תתאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל וכי הפעילות הקרקעית תימשך ככל שיידרש עד להשגת יעדי המלחמה בצפון.