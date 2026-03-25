"אני כועס - בנקודה הזו לא פורשים": יוסי מתפוצץ על חן בשידור חי

הפרישה של חן ויוסי מ"המירוץ למיליון" הסעירה את הצופים - אבל הדרמה האמיתית נחשפה דווקא בראיון שאחרי: יוסי מביע כעס על ההחלטה לפרוש, וחן נשברת ומסבירה שלא יכלה להמשיך

הפרישה של חן ויוסי מהמירוץ הייתה מהדרמטיות בעונה - אבל מה שקרה אחרי, הצליח להפתיע לא פחות.

כזכור, במהלך המשימה חן הרגישה רע מאוד, עם חום גבוה וכאבים, קיבלה טיפול רפואי ואף עירוי. למרות שנאמר לה שהיא יכולה להמשיך, היא החליטה לעצור - והשניים פרשו מהמירוץ.

באותם רגעים באמבולנס, יוסי דווקא שידר תמיכה מלאה. הוא חיזק את חן, הרגיע אותה ואף אמר לה בצורה חד משמעית: "אם היו שואלים אותי שוב עם מי הייתי הולך למירוץ, הייתי בוחר בך." אלא שאז הגיע הראיון שלאחר ההדחה.

"אני כעוס": יוסי תוקף את חן

בראיון שלאחר הפרק, הטון באולפן היה מתוח - ויוסי כבר נשמע אחרת לגמרי. "אני כעוס… בנקודה הזאת לא פורשים, דיברנו על זה," אמר, והבהיר שההחלטה של חן עדיין קשה לו.

בהמשך הוא הוסיף כי מבחינתו זה לא היה רק עניין פיזי: "המירוץ קשה מאוד… יש פה גם עניין של מנטליות." בדברים האלה, יוסי למעשה רמז שהפרישה לא נבעה רק מהמצב הבריאותי, אלא גם מהקושי הכללי של המירוץ.

חן מגיבה בדמעות: "לא היה לי יותר"

חן, שישבה באולפן עם דמעות בעיניים, ניסתה להסביר את הצד שלה, ולא נשארה אדישה לדברים. "לוותר זה כשיש לך מה לתת ואתה בוחר לא לתת. לי לא היה יותר מה לתת," אמרה.

היא הדגישה שוב שמדובר בתחושה פיזית ברורה: "רק אני יודעת מה הרגשתי בגוף שלי."

חן מקבלת עירוי. צילום: מתוך הפרק של המירוץ למיליון, קשת 12

כשהכימיה נשברת ברגע אחד

העימות הזה בולט במיוחד על רקע מה שראינו מהם לאורך העונה - כזוג אקסים, חן ויוסי הצליחו לשמור על כימיה טובה, שיתוף פעולה וחיבור מפתיע, כמעט בלי חיכוכים.

דווקא בגלל זה, ההתנגשות ביניהם בראיון מגיעה בהפתעה גדולה - ומציגה צד אחר לגמרי של הקשר ביניהם.