נקמה? איראן שיגרה טיל בליסטי לביירות

נקמה של איראן? שעות אחרי גירוש השגריר האיראני מלבנון, טיל בליסיטי איראני שוגר לביירות

נקמה של משטר האיתוללות? שעות אחרי גירוש השגריר האיראני מלבנון, טיל בליסיטי איראני שוגר היום (שלישי) לפני זמן קצר לביירות

ממשלת לבנון הודיעה על צעד דרמטי ביותר של הממשלה כנגד איראן, משרד החוץ הלבנוני הכריז על שגריר איראן 'אישיות לא רצויה', מושג דיפלומטי המכריז על גורם מדיני כלא רצוי וגורר את גירושו מהמדינה הלבנונים הודיעו כי יש לשגריר ימים בודדים לעזוב.

על פי הודעת משרד החוץ של לבנון, הממשלה הלבנונית הכריעה כי נוכחות השגריר האיראני במדינה איננה רצויה יותר על לבנון וכי הוא הוכרז כ-"פרסונה נון-גרטה", תיוג דיפלומטי המכריז על גורם מדיני/רשמי מטעם מדינה אחרת כלא רצוי לאלתר בשטח המדינה.

לאחר מכן שגריר איראן בבריטניה זומן אמש לשיחת נזיפה במשרד החוץ הבריטי. לאחר ש פורסם כי כתב אישום הוגש כנגד שני תושבים איראנים שעסקו בריגול אחר הקהילה היהודית בבריטניה.