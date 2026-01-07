הרבנות הצבאית ערכה היום סבב מינויים של רבנים בדרגת סא"ל. שלושה רבנים סרוגים יחליפו תפקידים ורב חטיבה שחובש כיפה שחורה ימונה לרב פיקוד דרום

הרבנות הצבאית ערכה היום דיון שיבוץ של קצינים בדרגת סגן אלוף, שהם למעשה רבני הפיקודים וראשי הענפים – הדרג השלישי בחשיבותו בחיל.

(בשל מגבלות חשיפה, לא ניתן לפרסם את שמם המלא ותפקידם של הרבנים)

סא"ל הרב א' שמשמש כרע"ן בחיל, סוכם להיות רב חיל האוויר.

סא"ל הרב יוסי סוכם לתפקיד רב פיקוד מרכז.

רב פיקוד מרכז הנוכחי סא"ל הרב אריק סוכם להיות רע"ן בחיל.

הרב יוסף מנחם קודם לרב פיקוד דרום

לצד שלושת הקצינים הסרוגים, מונה גם רס"ן הרב יוסף שחובש כיפה שחורה מונה לרב פיקוד דרום. הוא שימש כרב חטיבת גולני ויועלה לדרגת סא"ל. הוא מחליף את הרב דוד שפורש מצה"ל אחרי יותר מעשרים שנות שירות, ויותר מ-800 ימי לחימה בגזרת הדרום.

המינויים והדרגות מותנים באישור חטיבת הסגל ובטחון מידע.