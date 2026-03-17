מבזקים
סרוגים

נתניהו קורא לעם באיראן: "צאו לחגוג!"

כ"ח אדר התשפ"ו
נתניהו בבור בקריה צילום: חיים צח/לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהה היום (שלישי) בבור חיל האוויר בקריה, ופנה לעם האיראני לרגל חג הנורוז: ״המטוסים שלנו פוגעים בפעילי הטרור בשטח, בדרכים, בכיכרות. צאו לחגוג - אנחנו צופים מלמעלה".

עוד הוא הוסיף: "אני כאן עם שר הביטחון של ישראל, הרמטכ"ל שלנו, ראש המוסד, מפקד חיל האוויר, המפקדים הבכירים שלנו. ב-24 השעות האחרונות חיסלנו שניים מראשי הטרור, בכירי הטרוריסטים של העריצות הזו.

המטוסים שלנו פוגעים בפעילי הטרור בשטח, בדרכים, בכיכרות. זה נועד לאפשר לעם האיראני האמיץ לחגוג את חג האש. אז צאו לחגוג, וחג נורוז שמח. אנחנו צופים מלמעלה".

חג הנורוז בנימין נתניהו איראן