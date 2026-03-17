דו"צ על הבכירים: "חיסלנו אותם כשהם חיים בתחושת נרדפות"

אחרי החיסולים הדרמטים באיראן וברקע איומי ארגון הטרור חיזבאללה, דובר צה"ל אפי דפרין מוסר הערב (שלישי) עדכון לציבור.





מתוך דבריו של דובר צה"ל: "מפקד הבסיס, היה עבור העם האיראני וגם עבור המשטר הפרצוף של הדיכוי. כל מי שחיסלנו היה חלק מהתוכנית להשמדת ישראל, הם הקדישו את כל חייהם למטרה הזו. חיסלנו אותם כשהם חיים בתחושת נרדפות, מסתתרים ונמלטים על חייהם. אני אומר כאן שוב, נגיע לכל אחד, לא משנה איפה ולא משנה מתי".

"בלבנון אנחנו ממשיכים בהעמקת הפעולה שלנו במטרה להגן על יישובי הצפון ולפגוע בחיזבאללה. במקביל לפעילות אוגדה 91, גם כוחות אוגדה 36 החלו בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון. אנחנו ממשיכים בתגבור כוחות נוספים בפיקוד הצפון ונרחיב את הפעילות הזו בימים הקרובים".

"איראן וחיזבאללה מנסים להמשיך ולפגוע בעורף ישראל. הפגיעות שלנו בהם משמעותיות לאין שיעור מהירי שהם מבצעים לעברנו. הלחץ עליהם גובר. חשוב לזכור, האיום עדיין קיים, גם אם הוא הוחלש. ההגנה אינה הרמטית. הדרך הטובה ביותר להתמודד עם האיומים האלה היא להישמע להנחיות ולהיכנס למרחב המוגן בעת הצורך".

"העמקת הפגיעה במשטר על כל המרכיבים שלו, כולל חיסול המפקדים הבכירים ביותר של משטר הטרור, מאפשרים לנו לעמוד בתכלית המבצע - מכה קשה במשטר והסרת איומים קיומיים מעל מדינת ישראל ולאורך זמן".

"אזרחי ישראל, ההישגים המשמעותיים שאנחנו מגיעים אליהם הם תוצאה של פעילות עצומה מסביב לשעון של כל חיילי ומפקדי צה"ל בסדיר ובמילואים. נמשיך ונפעל, אני אמשיך לעלות ולעדכן אתכם בכל התפתחות".

מוקדם יותר פורסם כי כי לאחר חיסולו של מפקד יחידת הבסיג': צה"ל תוקף בשעות האחרונות עמדות של יחידת הבסיג' שנפרסו ברחבי טהרן

הבוקר דובר צה"ל אישר כי צה"ל חיסל את ע׳לאם רצ׳א סלימאני, מפקד יחידת הבסיג׳ - משטרת ביטחון הפנים של המשטר האיראני.