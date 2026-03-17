סוף סוף: מתווה פיצויים ראשון בעקבות המלחמה. כל הפרטים

כשבועיים וחצי אחרי תחילת מלחמת 'שאגת הארי', משרד האוצר הודיע היום על מתווה פיצויים ראשון. מי זכאי ומה צריך לעשות?

לאחר שבועות של חוסר ודאות עבור אלפי משפחות ומפעילי מסגרות חינוך, משרד האוצר הציג היום (שלישי) לראשונה מתווה פיצויים מוסדר למסגרות הגיל הרך. על פי הדיווח באתר 'ישראל היום', המתווה החדש נועד לתת מענה כפול: מחד, לאפשר להורים לקבל החזר כספי מלא על ימים בהם המסגרות היו סגורות בשל המצב הביטחוני, ומאידך, להכיר בהוצאות הקבועות של המפעילים כדי למנוע את קריסתם הכלכלית.

על פי המתווה המוצע, המדינה תשתתף במימון ההחזרים להורים ותעניק רשת ביטחון למעונות היום והמשפחתונים, זאת במטרה לשמור על רציפות השירות גם ביום שאחרי הלחימה.

אזהרת המנהלים: "אל תוציאו לחל"ת"

למרות הבשורה על הפיצויים, מנהלי מסגרות הגיל הרך שנכחו בדיון הביעו חשש כבד מהאפשרות של הוצאת הצוותים לחופשה ללא תשלום (חל"ת). המנהלים התריעו כי צעד כזה עלול להוות "מכת מוות" למערכת שנמצאת גם כך במחסור כוח אדם חמור.