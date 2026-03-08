מתווה הפיצויים של המלחמה: משרד האוצר בבשורה ענקית להורים

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הכריע על צעד משמעותי שנועד להקל על מאות אלפי משפחות בישראל המתמודדות עם השלכות המלחמה מול איראן.

על פי החלטת השר, במסגרת מתווה הפיצויים המתגבש, משפחות עם ילדים מתחת לגיל 14 בכל רחבי הארץ יוכלו להוציא את אחד ההורים לחופשה ללא תשלום (חל"ת) בגיבוי המדינה, וזאת כל עוד מערכת החינוך באזור מגוריהם נותרת סגורה בשל המצב הביטחוני.

ההחלטה מגיעה לאחר פניות רבות של הורים שנאלצו להיעדר מעבודתם כדי לשמור על ילדיהם בעקבות הנחיות פיקוד העורף והשבתת מוסדות החינוך. המהלך נועד להבטיח רשת ביטחון כלכלית למשפחות אלו ולמנוע פגיעה תעסוקתית בהורים שנאלצים להישאר בבית.

גיבוש המתווה הסופי: הפיצויים לעסקים בדרך

במקביל להחלטה על ההורים, משרד האוצר צפוי לגבש בימים הקרובים את הנוסח הסופי של מתווה הפיצויים הכולל לעסקים ולעובדים בכל המשק. העבודה על המתווה נעשית בתיאום צמוד עם נשיאות המגזר העסקי והסתדרות העובדים, במטרה לתת מענה רחב ככל הניתן לנזקים הכלכליים שנגרמו בשל ימי הלחימה והאזעקות הבלתי פוסקות.

באוצר מדגישים כי המטרה היא לייצר מנגנון פיצוי מהיר ויעיל שימנע קריסה של עסקים קטנים ובינוניים, תוך שמירה על רציפות התעסוקה של העובדים במשק גם בתנאי אי-הוודאות של המערכה הנוכחית.

אורן אוזן, יו"ר הנהגת ההורים הארצית, הגיב להחלטה של סמוטריץ', ואמר: "שר האוצר מוציא הודעה ומתהדר בהתחשבות בהורים. ההיפך הוא הנכון. שר האוצר מנותק ששוב מראה שאכפת לו רק מקופת האוצר ולא מכספם של ההורים".

"בשביל לצאת לחל"ת אנחנו לא צריכים אישור ממנו. הורים לא צריכים להיפגע כלכלית בשל החלטה חסרת אחריות וחסרת היגיון. ראוי שיקבל כבר החלטה אמיצה וצודקת של פיצוי להורה שנשאר בבית להיות עם הילדים".