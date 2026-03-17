ירי כבד מאיראן: נקבע מותם של 2 פצועים ברמת גן

לילה לא שקט: אזעקות ברחבי הארץ ובירושלים בעקבות שיגורים מאיראן. מספר נפילות ברחבי הארץ. נקבע מותם של 2 פצועים ברמת גן

אזעקות הופעלו הלילה (שלישי) במרכז הארץ, בשומרון ובירושלים והסביבה בעקבות שיגורים מאיראן. דיווחים על מספר זירות נפילה ברחבי הארץ.

ממד"א נמסר: בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל, בזירה ברמת גן, חובשים ופרמדיקים קובעים את מותם של גבר ואישה עם פציעות קשות מרסיסים.

בזירה בבני ברק, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח איכילוב גבר כבן 25 במצב קל עם רסיסים בידו.

לאחר קביעת מותם, המשטרה מסרה כי הזוג ככל הנראה לא הספיק להגיע לממ״ד.

פרמדיק מד"א ענבר גרין וחובש מד"א נפתלי הלברשטט שהגיעו לזירה ברמת גן, סיפרו: "ראינו עשן שעולה מבניין עם הרס רב, שברי זכוכיות, מבין ההריסות ראינו 2 נפגעים מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות קשות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך הם היו ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם במקום.

יחד עם צוותי מד"א נוספים, אנחנו ממשיכים לסרוק אחר פצועים נוספים וערוכים להעניק טיפול רפואי נוסף במידת הצורך".

דיווחים על מספר פצועים קל בזירות נוספות.

