איראן מאשרת: עלי לאריג'אני חוסל עם בנו

איראן מאשרת כעת (שלישי) באופן רשמי, כי עלי לאריג'אני חוסל עם בנו, סגנו וקבוצת מאבטחים.

מוקדם יותר היום, שר הביטחון כ"ץ אישר את חיסולו עלי לאריג'אני, הדמות הדומיננטית ביותר בהנהגה האיראנית בחודשים האחרונים, חוסל בתקיפה ממוקדת בלב טהרן. לאריג'אני, ששימש כמזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, ריכז בידיו עוצמה חסרת תקדים שדחקה הצד את הנשיא פזשכיאן. כרגע אין אימות על חיסולו.



שר הביטחון כ"ץ עדכן כי קיבל הערכת מצב מהרמטכ"ל, שבמהלכה אושר דבר חיסולם של עלי לאריג'אני ומפקד הבסיג'. לדברי כ"ץ, השניים "הצטרפו לראש תוכנית ההשמדה חמינאי וכל מסוכלי ציר הרשע במעמקי הגיהינום". שר הביטחון הוסיף והדגיש את המשך המדיניות התקפית מול טהראן, וציין כי "רה"מ ואני הנחינו את צה"ל להמשיך ולצוד את הנהגת משטר הטרור והדיכוי באיראן".



