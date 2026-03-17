תחת חופה אחת: בן צור התחתן עם בחירת ליבו, וזה ממש לא הכל

בטקס מרגש ומצומצם בלב מרכז הארץ, הזמר בן צור ושיראל קלו הפכו רשמית לבעל ואישה. וגם: מה עשה שם עידן עמדי, ואיזו הפתעה מוזיקלית מחכה לנו בקליפ מהחתונה?

יום מרגש בביצה המקומית: הזמר בן צור נישא הערב (שלישי) לבחירת ליבו, שיראל קלו, בטקס אינטימי ומרגש שנערך בבית כנסת במרכז הארץ. מי שהופקד על הצד הרוחני של הערב וקידש את השניים הוא הרב יגאל כהן, שהוסיף כהרגלו את המאור הפנים המיוחד שלו למעמד.

"מקום לשנינו" תחת החופה

רגע השיא של הערב נרשם כשאל החופה צעדו השניים לצלילי קולו של עידן עמדי, שביצע בחי את שירו המצמרר "מקום לשנינו". אין ספק שלא נשארה עין אחת יבשה בקהל הקטן והמובחר.

קסם צלמים

לצד המשפחה הקרובה, הגיעו לחלוק כבוד ולשמח גם החברים מהתעשייה: אודיה, אהבת השם גורדון ואליאב זוהר, שבאו להרים לזוג הצעיר.

הפתעה על הסט: להיט החתונות הבא?

אם חשבתם שבן צור ינוח ביום חתונתו, תחשבו שוב. מתברר שהזמר ניצל את המאורע המרגש כדי לצלם קליפ לשיר חדש שכתב במיוחד – "אשתי". בדומה לנועה קירל, שניצלה את האירוע שלה גם על מנת לצלם את הקליפ לשיר "בריידזילה".

האורחים בחתונה הפכו לניצבים בסט צילומים חי, והשיר, שעתיד לצאת בקרוב מאוד, כבר מסומן כלהיט הבא שיתנגן בכל רחבות הריקודים במגזר (ומחוצה לו).