החלה המתקפה: אזעקות באזורים נרחבים בצפון

אזעקות הופעלו הערב (שלישי) בצפון הארץ בעקבות ירי שיגורים מחיזבאללה.

מדובר צה"ל נמסר: בדקות האחרונות, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות לעבר מספר מרחבים בשטח מדינת ישראל. במקביל למאמצי יירוט השיגורים, חיל האוויר תוקף כעת משגרים ותשתיות נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון.

יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. צה״ל לא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל ויגיב בעוצמה לכל איום נגד מדינת ישראל.

במטח, פגיעה ישירה נרשמה בבית בכרמיאל, לא דווח על נפגעים במקום. במקביל, לוחמי האש עורכים סריקות ברחבי העיר בעקבות דיווחים על נפילות פרטי שייגור או יירוט.