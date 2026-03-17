צה״ל באזהרה דחופה לתושבי צור בלבנון: ״מסכנים את חייכם״

דובר צה״ל בערבית אל״ם אביחי אדרעי, פרסם הערב (שלישי) אזהרה דחופה והוראת פינוי

בהודעה נכתב: ״לתושבי העיר צור, מחנות הפליטים והשכונות שבסביבת העיר צור, פעילות חיזבאללה מאלצת את צה״ל לפעול כנגדו, צה״ל אינו מעוניין לפגוע בכם.

למען ביטחונכם אנו קוראים לכם לפנות את בתיכם באופן מידי בהתאם לאזור המסומן במפה ולנוע אל מצפון לנהר הזהארני.

אנו קוראים לנמצאים בעיר צור, לתושבי מחנות הפליטים: שבריחה, חמדיה, ג׳ל אל בחר, זקוק אל מפדי, אל-בץ, מעשוק, בארג׳ א שמלי, נבעה, אל-חוש, א-רשדיה ועין בעאל.

המצאות בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקניו או אמצעי הלחימה שלו, עלולה לסכן את חייכם. כל מבנה המשמש את חיזבאללה לצרכים צבאים עלול להיפגע. לשמירה על חייכם פנו את בתיכם באופן מידי ונועו צפונה אל מעבר לנהר הזהארני. שימו לב, כל תנועה דרומית לנהר הזהארני עלולה לסכן את חייכם״.