לראשונה: המתפ"ש הנחה על השעיית הכנסת משלוחי סיוע של UNICEF

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי, הודיע לראש סוכנות UNICEF לראשונה על השעיית הכנסת משלוחי סיוע לרצועת עזה מטעם הסוכנות שמקורם במצרים. זאת בעקבות סיכול ניסיון הברחה של מוצרי טבק וניקוטין שאותרו היום (שלישי) במעבר כרם שלום, בתוך משלוחי סיוע הומניטרי שתואמו על ידי הסוכנות.

לפי הודעת המתפ"ש, "במסגרת הבידוק הביטחוני שבוצע על ידי אנשי רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון ונציגי מנהלת התיאום והקישור לעזה, נמצאו בקבוקים המכילים חומרי ניקוטין שהוסתרו בתוך קרטונים של ערכות היגיינה".

במכתב רשמי שהעביר המתאם לראש הסוכנות, הודגש כי מדובר בהפרה חמורה של מנגנוני הכנסת הסיוע ההומניטרי, וכי גורמים עוינים פועלים באופן מתמשך לנצל את מנגנון הסיוע לצרכים פסולים, לרבות שימוש בפעילות הסוכנות לצורך הברחת מוצרי טבק לרצועת עזה. עוד ציין המתאם כי "ההשעיה תישאר בתוקף עד לקבלת ממצאי חקירה מלאה מצד הסוכנות, וכן עד להעברת מענה רשמי בנושא".

"מתאם פעולות הממשלה בשטחים מדגיש כי מדובר באירועים חמורים, וכי יוחמרו צעדי האכיפה כלפי כל ניסיון הברחה דרך המעברים" נמסר. "מתפ״ש, בשיתוף כלל גופי הביטחון, ימשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות כלפי כל ניסיון לנצל לרעה את מנגנון הסיוע ההומניטרי".