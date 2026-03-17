עימות סוער בערוץ 14: "אתה לא יכול לעשות את זה!"

עימות סוער התקיים בערוץ 14, כאשר חברת הכנסת טלי גוטליב התעמתה עם פרופסור משה אליה כהן, בנוגע לעצומתו הקוראת לנשיא טראמפ להטיל סנקציות על היועמ"שית ויצחק עמית.

גוטליב טענה כי מבחינה אופרטיבית, אין דרך לממש את הסנקציות האלו, אם וכאשר יוטלו, פה בישראל. מנגד השיב לה פרופ' כהן כי כך ארה"ב נהגה בעבר, כאשר היא הטילה סנקציות על המתנחלים.

בין השניים התנהל ויכוח סוער. פרופ' כהן טען: "זו הדרך היחידה לרסק אותם", גוטליב השיב לו: "לי אתה אומר? אותי אתה צריך לשכנע? אתה מדבר אולי אל חברת הכנסת היחידה שמגיעה לכל דיוני הבג"ץ ויוצאת נגד כל החלטה שלהם".

כהן השיב לה בחריפות: "ההמשלה עם אפס הישגים בנושא".



