גדי איזנקוט יוצא מגדרו בפרגון לנתניהו

יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט, התראיין הערב (שלישי) בחדשות 13 ופרגן לראש הממשלה בנימין נתניהו על המבצע באיראן ועל כך שהוא הצליח לרתום את נשיא ארה"ב טראמפ לפעולה יחד איתו.

בדבריו הוא אמר: "נתניהו הצליח להביא להישג רציני מאוד, בזה שהוא הביא להתקפה האמריקנית - ישראלית. אני מלווה את העיסוק באיום האיראני מ-1999 וזה הישג מרשים מאוד".

מוקדם יותר היום, ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר את חיסולם של בכירי המשטר האיראני, עלי לאריג'אני ועלאס רצ'א סלימאני, כשבדבריו ציין כי מדובר בפגיעה במשטר האייתוללות שנועדה לאפשר לעם האיראני להביא לסילוקו.

"הבוקר חיסלנו את עלי לאריג'אני. עלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן" אמר נתניהו. "אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיג' - זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים; פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים".

לדבריו, "אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. זה לא יקרה בפעם אחת, זה לא יקרה בקלות. אבל אם נתמיד בזה - אנחנו ניתן להם הזדמנות שהם יוכלו לקחת את גורלם בידיהם".