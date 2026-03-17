מכינים את ההפיכה: צה״ל חיסל את מפקד יחידת הבסיג׳

ישראל עושה צעד חשוב בדרך להפיכה באיראן. חיל האוויר חיסל בטהרן את ע׳לאם רצ׳א סלימאני, מפקד יחידת הבסיג׳ שדיכאה את המחאות ברחבי איראן. בתוך כך דיווח גם על חיסול עלי לאריג'אני יועצו הקרוב ביותר של חמינאי

מבצע שאגת הארי היום ה-18. דובר צה"ל מאשר הבוקר כי צה"ל חיסל את ע׳לאם רצ׳א סלימאני, מפקד יחידת הבסיג׳ - משטרת ביטחון הפנים של המשטר האיראני.

בהודעת צה"ל נכתב: "כוחות הבסיג׳ מהווים חלק מהכוחות החמושים של משטר הטרור האיראני.

במסגרת המחאות הפנימיות באיראן, ובפרט בתקופה האחרונה עם התגברותן, כוחות הבסיג׳ בפיקודו של סלימאני הובילו פעולות דיכוי מרכזיות תוך שימוש באלימות קשה, מעצרים נרחבים והפעלת כוח נגד מפגינים אזרחיים.

חיסולו של סלימאני מתווסף לעשרות מפקדים בכירים מהכוחות החמושים של משטר הטרור האיראני שחוסלו לאורך המבצע, ומהווה פגיעה קשה נוספת במערכי הפיקוד והשליטה הביטחוניים של המשטר. צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד מפקדי משטר הטרור האיראני".

חיסול נוסף שטרם אומת - עלי לריג'אני

על פי דיווחים ראשוניים המגיעים הבוקר (ג')מאיראן, עלי לאריג'אני, הדמות הדומיננטית ביותר בהנהגה האיראנית בחודשים האחרונים, חוסל בתקיפה ממוקדת בלב טהרן.

לאריג'אני, ששימש כמזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, ריכז בידיו עוצמה חסרת תקדים שדחקה הצד את הנשיא פזשכיאן. כרגע אין אימות על חיסולו.

