דיווח: חוסל אכרם אל-עג'ורי, ראש הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלמי

מכה אנושה לציר הטרור בטהרן: דיווחים על חיסולו של מפקד הזרוע הצבאית של "פלוגות אל-קודס" ואחראי הכספים של הארגון. אל-עג'ורי, ששרד בעבר ניסיונות חיסול, חוסל על פי הדיווחים בדירת מסתור בלב הבירה האיראנית

דרמה בלב איראן: דיווחים שונים מהשעות האחרונות מצביעים על כך שאכרם אל-עג'ורי, המוח המבצעי והפיננסי של הג'יהאד האסלאמי, חוסל הלילה (שני לשלישי) בתקיפה אווירית המיוחסת לישראל על אדמת טהרן. אל-עג'ורי נחשב לציר מרכזי המחבר בין המימון האיראני לבין תשתיות הטרור ביהודה ושומרון וברצועת עזה.

סופו של "שר האוצר והמלחמה"

אל-עג'ורי לא היה רק מפקד צבאי. הוא החזיק בשלושה תפקידים קריטיים שסימנו אותו כיעד אסטרטגי: ראש הזרוע הצבאית ("פלוגות אל-קודס"), יו"ר מועצת השורא של הארגון, והאדם האחראי על ניהול התקציבים והכספים שזרמו מטהרן.

על פי הדיווחים, התקיפה המדויקת פגעה בדירת מסתור שבה שהה בבירה האיראנית – מיקום שמעיד על חדירה מודיעינית עמוקה. החיסול מגיע לאחר סגירת חשבון ארוכה; אל-עג'ורי שרד ניסיון התנקשות בדמשק ב-2019 (בו נהרג בנו מועאז), ומאז הוגדר כטרוריסט בינלאומי על ידי ארה"ב ובריטניה.

הקשר להודעת הרמטכ"ל

הדיווחים על מותו מתכתבים עם דבריו של הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שאישר הבוקר כי צה"ל רשם "הישגים סיכוליים משמעותיים" באיראן. זמיר ציין במפורש כי בטהרן סוכלו בכירים המעורבים בטרור ביו"ש ובעזה שהסתתרו בדירת מסתור.

אם הדיווחים יאומתו רשמית, מדובר במכה אנושה ליכולות הפיקוד והשליטה של הג'יהאד האסלאמי מחוץ לגבולות המדינה, ופגיעה ישירה בצינור החמצן הכלכלי של הארגון.