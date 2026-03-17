היום ה-18 למלחמה: משרד החינוך בעדכון חשוב

משרד החינוך פרסם הערב (שלישי) את נתוני יום היישום הראשון של המודל המשולב והמדורג (ה-16.3). הנתונים משקפים תמונה מורכבת של מערכת החינוך הנעה בין למידה מרחוק ברוב חלקי הארץ לבין ניסיונות חזרה לשגרה פיזית בערים המוגדרות כ"צהובות".

הלמידה הפיזית: ההורים עדיין חוששים

לפי נתוני המשרד, באזורים הצהובים שבהם בחרו הרשויות המקומיות לפתוח את מוסדות החינוך, רק 57% מהתלמידים (כ-48 אלף) הגיעו בפועל לבתי הספר ולגנים.

מהנתונים עולה כי קיים פער משמעותי בין הנחיות פיקוד העורף לבין המצב בשטח: בעוד שפוטנציאל הלמידה באזורים הצהובים עומד על כ-186 אלף תלמידים, רשויות רבות בחרו שלא לפתוח את המוסדות כלל. בערים שכן נפתחו, כ-16% מההורים בחרו באופן אקטיבי להשאיר את ילדיהם בבית ביום הראשון למתווה. במשרד החינוך מציינים כי קיים גם פער דיווח של כ-27% שצפוי להצטמצם בימים הקרובים.

הלמידה מרחוק: השתתפות גבוהה לצד "נשירה דיגיטלית"

במקביל, ברוב חלקי הארץ נמשכה הלמידה המקוונת. מתוך פוטנציאל של כ-1.43 מיליון תלמידים, הנתונים מראים כי:

70% מהתלמידים (כ-1.12 מיליון) השתתפו באופן פעיל במפגשי הזום והלמידה המקוונת.

15% מהתלמידים (כ-240 אלף) הוגדרו כ"נעדרים דיגיטליים" ולא התחברו כלל למערכות הלמידה במהלך היום.

במשרד החינוך מדגישים כי מדובר ביום הראשון להפעלת המתווה וכי המערכת נמצאת בתהליכי התכנסות והתייצבות. בימים הקרובים ימשיכו במשרד לעקוב אחר נתוני הנוכחות במטרה להרחיב את הלמידה הפיזית ככל שהמצב הביטחוני יאפשר זאת.