דיווח: רוסיה מסייעת לאיראן לפגוע בחיילים אמריקנים

רוסיה מרחיבה את היקף הסיוע לאירן, ומספקת למשטר תמונות לוויין ורחפנים משופרים, כדי לדייק את הפגיעות בכוחות אמריקניים באזור, כך דווח הערב( שלישי) בוול סטריט ג'ורנל.
לפי הדיווח, רוסיה מנסה לשמור על איראן במאבק נגד ארה"ב וישראל, שמועיל לה מבחינה צבאית וכלכלית.
נזכיר כי אמש, נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, התראיין בריאיון בלעדי לכתב הסרוג עמיחי שטיין במהדורה המרכזית של i24NEWS. בראיון סיפר נשיא אוקראינה, על האיומים שקיבל מאיראן לאחר שהציע עזרה למדינות המפרץ. ״אנחנו לא מפחדים ממסרים כאלה, אנחנו חיים עם מסרים כאלה מידי יום במהלך ארבע השנים האחרונות״. אני בטוח (שרוסיה נותנת לאיראנים כטבמ״ים מסוג ׳שאהד׳). ראינו כמה רכיבים מאחד ה׳שאהדים׳ שפגע באחת המדינות במזרח התיכון. אלו היו רכיבים רוסיים, אז אנחנו יודעים שהאיראנים לא ייצרו אותו״.
בריאיון הוסיף נשיא אוקראינה כי רוסיה מייצרת את הנשק בו משתמשת איראן: ״אי אפשר להשוות בין ׳שאהד׳ מתחילת המלחמה לבין ה׳שאהד׳ של היום. ב-99% מהמקרים, ה׳שאהד׳ שימש נגד אזרחים אוקראינים.
