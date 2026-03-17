דיווח: רוסיה מסייעת לאיראן לפגוע בחיילים אמריקנים

רוסיה מרחיבה את היקף הסיוע לאירן, ומספקת למשטר תמונות לוויין ורחפנים משופרים, כדי לדייק את הפגיעות בכוחות אמריקניים באזור, כך דווח הערב( שלישי) בוול סטריט ג'ורנל.

לפי הדיווח, רוסיה מנסה לשמור על איראן במאבק נגד ארה"ב וישראל, שמועיל לה מבחינה צבאית וכלכלית.

