פיקוד העורף: כך תיערכו למתקפת הטילים הצפויה בקרוב

במערכת הביטחון מזהים בשעות האחרונות היתכנות מוגברת לירי טילים מאסיבי מצד ארגון הטרור חיזבאללה לעבר שטח ישראל. בעקבות הערכת המצב, בפיקוד העורף פרסמו הערב (שלישי) הנחיות מיוחדות לציבור, בדגש על ערנות מקסימלית ותכנון מקדים של הימצאות בקרבת מרחבים מוגנים.

אל"מ אופיר כהן, מפקד מחוז דרום בפיקוד העורף, הבהיר באולפן חדשות 12 כי למרות שכרגע אין שינוי רשמי במדיניות ההתגוננות, על הציבור להיערך באופן אישי לשעות הקרובות. "אנחנו מזהים ייתכנות לירי מוגבר מחיזבאללה שיתבצע היום", אמר אל"מ כהן. "בסופו של דבר כולנו מבינים שכששיש ירי מהחיזבאללה אין הנחיה מקדימה – יש ישר את ההתרעה עצמה, וברגע זה עלינו להיכנס מיד למרחב המוגן".

תכנון מקדים מציל חיים

בפיקוד העורף שמים דגש מיוחד על תכנון הניידות של האזרחים בשעות הערב. אל"מ כהן קרא לציבור לנהוג באחריות: "זה דורש כרגע תכנון אישי ומשפחתי קצת יותר מוקפד. כשאני מתכנן נסיעה, אני צריך לדעת איפה בדרך יש מרחבים מוגנים שאני יכול להיכנס אליהם, ולעדכן את כל בני המשפחה".

בצבא מדגישים כי הישמעות להנחיות היא זו שמצילה חיים, ומבקשים מהציבור להמשיך ולהתעדכן בערוצי ההפצה הרשמיים וביישומון פיקוד העורף לכל שינוי נוסף בהנחיות במידה ויהיה כזה.