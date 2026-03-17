עיריית אשדוד לתושבים: אזהרה דחופה לשעות הקרובות

עיריית אשדוד פרסמה לפני זמן קצר הנחיה דחופה לציבור, בעקבות עדכון שהתקבל מפיקוד העורף המורה על הגברת העירנות בעיר. על פי הודעתו של ראש העיר יחיאל לסרי, בשעות הקרובות קיים צפי לירי מלבנון לעבר האזור, כאשר ההתרעה המרכזית נוגעת לכך שייתכן והירי יתבצע ללא התרעה מקדימה.

בעקבות המצב, ממליץ ראש העיר לתושבים לשהות בקרבת מרחבים מוגנים ככל הניתן. במקרה של אזעקה או קול נפץ, יש להיכנס למרחב המוגן באופן מיידי ולהמתין בו עד לקבלת הודעת שורר מסודרת.

עבור תושבים הנמצאים בדרכים, מדגיש ראש העיר כי בהיעדר התרעה מוקדמת המאפשרת הגעה למבנה, יש לעצור את הרכב בזהירות בצד הדרך, להתרחק ממנו ככל האפשר ולשכב על הקרקע תוך הגנה על הראש באמצעות הידיים. לסרי חתם את פנייתו בקריאה לתושבים לגלות אחריות אישית ולפעול על פי ההנחיות מצילות החיים.