זירה נוספת: צה"ל חיסל מפקד בכיר בחמאס

צה"ל ושב"כ חיסלו את יונס מחמד חסין עליאן, מפקד חטיבת צפון רצועת עזה במערך הימי של חמאס

כוחות צה״ל ושב״כ בהכוונת מודיעין חיל הים תקפו וחיסלו אמש (שני), את יונס מחמד חסין עליאן, מפקד חטיבת צפון הרצועה של המערך הימי בארגון הטרור חמאס.

על פי הודעת דובר צה"ל, עליאן היה אחראי על הפעלת הכוחות הימיים בחטיבה, על קידום תהליכי בניין הכוח שלה, ופיקד על הכשרת ואימון מחבלי היחידה וניהול כשירות אמצעי הלחימה.

עליאן פעל בתקופה האחרונה לשיקום יכולות החטיבה ברצועת עזה, ותכנן לבצע מתווי טרור לעבר כוחות צה"ל הפועלים ברצועה ומדינת ישראל בטווח הזמן המיידי.

המחבל הותקף באופן מדויק לאחר שהיווה איום ממשי על כוחות צה"ל. טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדוייק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.