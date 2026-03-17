היועמ"שית לבית המשפט: קדמו את רינת סבן ללא אישור בן גביר

היועמ"שית גלי בהרב מיארה, מבקשת מבית המשפט לקדם את רינת סבן לדרגת סגן-ניצב - ללא אישורו של בן גביר

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ביקשה הערב (שלישי) מבית המשפט להכיר בדרגת סגן-ניצב לחוקרת רינת סבן, שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מונע את קידומה, מכורח צו שיפוטי.

בתגובתה תירצה היועמ"שית כי השר מפר את פסק הדין בעניין סבן, שהבקשה לעיכובו נדחתה.

"מדובר בהפרה חמורה של פסק הדין תוך הימנעות פסולה מקיום צווים שיפוטיים שלא ניתן להשלים עמה", כתבה היועצת המשפטית לממשלה. עוד היא טענה כי "משיכת הזמן" מגבירה מאוד את האפקט המצנן של קצינות וקציני החקירה במשטרה, שרואים כי גם לאחר שנפסק להם סעד שיפוטי מנומק, השר אינו מקיימו.

כזכור, רפ"ק רינת סבן הגישה בשבוע שעבר בקשה לביזיון בית המשפט נגד בן גביר. התנגדותו של השר לקידומה נובעת, לדבריו, מתפקודה המקצועי בעת שהייתה חוקרת בתיקיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.



